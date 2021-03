"Kallid kalorid" seitsmendas episoodis valati auhinnaraha kõrist alla: kas sa sellepärast tulidki siia saatesse?

Osalejad tunnistasid, et ahvatluste kapid neid enam ei paelu. Nele lisas, et kui ta võttis alguses ahvatlust kui vana semu, kelle saab hea meelega kaissu võtta, siis nüüd, võib-olla tänu kappidele ja auhinnaraha vähenemisele, näeb ta ahvatlust pigem vaenlasena.

Saatejuht Erik Orgu ütles, et väike reis on ühteaegu nii üllatus kui ka väljakutse. Osalejatel oli napilt aega oma riided kokku pakkida. Orgu rõhutas, et osalejad peaksid endaga võtma ujumisriided, vaba aja riided ning midagi pidulikku, sest neile on antud linnaluba. Kõige vähem vaimustunud oli Teele, kes oleks eelistanud Tartu asemel olla kuskil mujal. Ta tõi põhjuseks, et seal linnas on mõned inimesed, kellega ta ei tahaks kokku puutuda.