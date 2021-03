Trafficu Silver Laas läks koos bändikaaslasega Covid-osakonda sanitariks: leppisime haiglaga kokku, et töötame seni, kuni olukord laheneb

Silver selgitas Instagramis, et otsus on tingitud sellest, et nad ei ole juba ligi aasta korralikult esineda saanud. "Lugedes iga päev olukorrast riigis ja eriti haiglates, mõtlesin, mida ma saaksin ise ära teha, et aidata. Nüüdseks olen ma juba nädalapäevad töötanud koos Joonas Mattias Sarapuuga Ida-Tallinna Keskhaiglas Covid-osakondades, kus meie põhilisteks tööülesanneteks on erinevate analüüside viimine laborisse, ja üldse erinevad jooksvad tööd, olgu siis patsientide riiete toomine või meditsiinitarvikute kastide sorteerimine," andis ta teada.