Imagine Dragonsi ninamehe abielu päästis õigel hetkel saadetud tekstisõnum

Kolm aastat tagasi arvas Imagine Dragonsi ninamees Dan Reynolds, et tema abielu on läbi. Tema ja ta naine Aja Volkman ei olnud omavahel rääkinud seitse kuud. Kui nende kolm last külastasid isa tuuri ajal, toimus terve kommunikatsioon kolmanda isiku kaudu, kirjutab BBC.

Aprillis 2018 teatas Reynolds Twitteris, et on kaasast lahku läinud. Võeti ühendust advokaatidega, kes vastavad dokumendid ette valmistasid. Kui Reynolds oli teel dokumentidele alla kirjutama, sai ta sõnumi abikaasalt.

"See oli esimene kord seitsme kuu jooksul, kui ta minuga rääkis. Sõnum oli midagi sellist: ma armastan sind. Ma ei pea sind omama, et sind armastada. Ma saan sind armastada ka ilma eeldusteta," rääkis Reynolds ja lisas, et sõnumi siirus pani ta kõike ümber mõtlema.

Kui laulja jõudis advokaadibüroosse, küsis ta oma naiselt: miks me lahutame? "Ta vaid naeris. Ja advokaadid ei saanud aru, mis toimub."

Selle asemel, et enda lahutus ametlikuks teha, tõusis paar ühiselt püsti ja lahkus. "Me läksime lõunale. Me võtsime seda nagu esimest kohtingut ja armusime taaskord." Veel enne aasta lõppu uuendasid nad oma tõotusi. Paaril läheb nüüd paremini kui iial varem ning nad kasvatavad oma neljandat ühist last, 16-kuust Valentine'i.

"On huvitav teada, kuidas üks lause võib sinu elu niivõrd palju muuta. Kui ta ei oleks neid sõnu lausunud, oleksime me maha istunud ja paberitele alla kirjutanud."

See olukord inspireeris Reynoldsit ka uut muusikat kirjutama. 2021. aasta Imagine Dragonsi lugu "Follow You" on selle tulem.