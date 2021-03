VIDEO | Vaktsineeritud Ott Evestus oli aasta tagasi koomas: kandke maski ja vaktsineerige ennast!

"Ma sooviksin võtta sekundi kirjeldamaks, kui kohutav ja talumatu kogemus on viibida nädal aega, hingamistoru kurgus. Aga ma ei suuda meenutada midagi, sest hingamistoru kurgus on nii kohutavalt valus, et nad hoiavad sind tugevate rahustite mõju all. Muidu võid sa selle valu tõttu langeda šokki. Hingetoru paigaldamise tõttu on mu häälepaelad siiani tuksis," kirjeldab ta, öeldes, et ei soovita seda kindlasti.