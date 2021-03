Hannes Võrnot tabas ebameeldiv kogemus taksotellimisel: umbkeelne sovett, kes ei tunne isegi tähti, linnast rääkimata

"Lugu järgmine - tellisin hommikul takso, et sõita linna. Minu aadress on ... 14, sõita soovisin ... 10. Kui saabus sõnum, et auto on kohal, teda tegelikult ei olnud. Helistasin juhile. Ütles kõva aktsendiga - sõna sõnalt: “Olen kannikas kümme”. Vastasin, et mind tema paralleeluniversum ei huvita, ning palusin tulla tellimuses kirjas olevale aadressile," kirjeldab Võrno.