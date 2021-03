Kare Kauks oma lauljakarjääri lõppemisest: mu lapsed vajasid tuge ja polnud ju kedagi teist

"See oli 90ndate alguses, Eesti sai vabaks. Me laulsime Eesti vabaks, tahtsime saada oma riiki. Tollal oligi tähelepanu mujal - me hakkasime kõik oma kodusid ehitama ja peresid looma. Sellel ajal väga palju kontserte enam ei korraldatud, sest oli talongide aeg, pikad sabad. Olukord oli selline, et mu lapsed vajasid tuge ja polnud ju kedagi teist," tunnistab Kauks.