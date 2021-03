Nii armas! Jedward aitab sõbrannal katseklaasikaksikuid saada

Kaks 29-aastast venda, kes said kuulsaks 2009. aastal X-Faktorist, esinesid jutusaates, et arutada statistikat, mille järgi üks 42 lapsest on nüüd kaksik. Vestluse käigus paljastasid nad, et nende sõbranna on palunud neilt abi kaksikute saamisel katseklaasi abil ning see oleks parim kingitus, mida ta võiks tahta.

"See on täitsa pöörane, sest meie sõber tegelikult tahab, et me aitaksime tal kaksikuid saada katseklaasimeetodi abil. Nii et tema sõbrana on see parim kingitus, mida me talle teha saame!"

Jedward lisas, et kaksikud on nende peres tavalised, kuna nende vanaisa vennad Pat ja Henry olid kaksikud. Duo tunnistas, et nad loodavad ühel päeval saada oma kaksikud ja et nad on kõik oma riided vanuses 10–29 eluaastat alles hoidnud, et nende tulevased lapsed saaksid oma välimuses oll meiega sarnased.

Duo lõpetas intervjuu, tuues välja taustal oma maali, mille talle kinkis Ed Sheeran. Selle nädala alguses ilmunud uue ja põhjaliku globaalse uuringu järgi sünnib praegu rohkem kaksikuid kui kunagi varem.