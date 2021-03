Anu Saagim Brigitte Susanne Hundile: ma vaatan sind vahel kõrvalt nagu noort ennast

"Meil on sarnased kogemused. Isiksustena on meil ka väga palju sarnast. Sellepärast me olemegi sinuga tülitsenud, kakelnud, ära leppinud. Kas sa ise tajud ka meie vahel mingisugust sarnasust?" uurib Brigitte Saagimilt.

"Jaa, ma vaatan sind vahel kõrvalt nagu noort ennast. Ja viimane kord, kui sa andsid mulle hommikusöögi intervjuu, siis me hakkasime sinu isast rääkima ja sul tuli isegi pisar silma. Tegelikult ma tundsin ära sinus iseenda, väikese Anu, sest ka mina olin täpselt samasugusest või analoogsest perekonnast tulnud, kus ma olen joomist väga lähedalt näinud. Ma tean, kui valus see on," rääkis Saagim. Ta lisas, et teab väga hästi seda üksindustunnet ja mõtet: "Ära palun mine!"