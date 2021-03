VIDEO | Koroonasse nakatunud Sven Soiveri seisund on läinud hullemaks: tõused püsti ja haarad millestki kinni, sest ilma toeta ei jaksa seista

"Tere jälle siit koroonapesast," ütleb Soiver alustuseks. "Viimati, kui ma rääkisin teiega, oli see reede ning siis oli see video optimistlik. Tundus, et kõik läheb paremaks. Sai ka kolm korda üle õla sülitatud, aga sellest ei piisanud. Reede õhtul hakkas halvemaks minema, lausa nii halvaks, et läksin voodisse pikali. Eile ma ei teinud seda videot, sest ma ei suutnud end püsti ajada, täna olen olnud suurema osa ajast pikali," tõdeb Soiver.

"Esiteks käib pea meeletult ringi - tõused püsti ja pead millestki kinni haarama, sest ilma toeta ei jaksa seista. Kui ei võtaks tablette, oleks pidevalt 38-39 kraadi. Paratsetamool kaks tükki sisse, aga need toimivad ainult mõneks hetkeks. Süda on paha ja kogu aeg keerab sees. Lastel tekkinud köha, selline päris tõsine, natuke köhin minagi. Lastel on see köha päris tugev, öösel läheb üles. Palavikku neil õnneks pole," märgib telereporter.

"Kuuled neid inimesi, kes ütlevad, et on kergelt möödunud, ja nüüd on käes seitsmes päev ning ma ei ole seda nägugi, et hakkaks mööda minema. Mõtted on hajevil ja kogu aeg on totaalne väsimus. Minul on perest vist kõige hullem. Mul on homme küll sünnipäev, aga ei juhtu ka midagi, kui see tähistamine vahele jääb," mõtiskleb ta.

Reedel teatas Soiver, et terve tema perekond on haigestunud koroonasse ning tema sõnul on see justkui loterii mängimine: sa ei tea kunagi, millised sümptomid sind järgmised tund aega kimbutavad.

"See koroona on justkui lototroni keerutamine - tsirr ja vaatad, mis sümptomid sind järgmine tund aega kimbutavad," kirjeldas Sven Soiver. Kõik sümptomid on kõigil pereliikmetel esinenud, aga mitte kunagi korraga, vaid juhuslikult. Näiteks siis, kui vanematel on parasjagu kõrge palavik ja väsimus, on lapsel rohkelt energiat ja mängutuju, mis teeb olukorra keeruliseks. "Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus," kirjeldas Sven reedel pere seisukorda.