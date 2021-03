Uku Suviste Eesti Laulu võidust: mul ei olnud võidulootust või -mõtet, isegi soovi polnud

Vastupidi. Olin pahviks löödud sellest, kui palju rahvas mind toetas, ja olen kõigile tänulik. Arvan, et viimane aasta on toonud palju üllatusi meile kõigile. Me arvame, et planeerime ja teame, mis juhtub, aga me ei tea. Kõige parem on lasta lahti ­ootustest ja arvamustest. Parim, mida saame teha, on õppida mõnest varasemast kogemusest ja anda hetkel oma parim. Mul ei olnud võidulootust või -mõtet, isegi soovi polnud. Ainus soov oli see, et me saaks finaalšõus loo teha nii hästi kui võimalik, tuua see esile nii hästi kui võimalik. See oli kõige tähtsam.