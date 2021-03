"Duubli" saatejuht Nele-Liis Vaiksoo: kas selline avalik pisaratemäng ja üleskutse näitleja teatrist vallandada on ikka päris õige?!

Kindlasti tahate teada, mida ma arvan meie viimasest saatest - meid süüdistatakse kiusamises, kuid see, mis hetkel toimub Marta aadressil on minu meelest kordades hullem. Marta parodeeris näitlejana inimest, omamata mingit isiklikku vaadet antud neiule. Tunnistan, et isat puudutanud lõik oleks võinud välja jääda, kuid kinnitan teile, et tegemist oli eksimusega, mitte pahatahtliku ja sihiliku rünnakuga. Kas škets õnnetus või mitte, jääb juba iga inimese enda otsustada! Samas mõtlen, et kui paroodiasaates “Su nägu kõlab tuttavalt” järele tehtud artistid oleks oma pahameelt nõnda solvunult väljendanud, nagu seda on tehtud nüüd, siis ilmselt oleks esimene hooaeg jäänud ka viimaseks. Või kuidas suhtuda siis huumorisaadetesse “Edekabel”, “Tujurikkuja”, “Ärapanija”… Mida ma öelda tahan, et ka solvumiseks on erinevaid viise. Kas selline avalik pisaratemäng ja üleskutse näitleja teatrist vallandada on ikka päris õige?! #solvuväärikalt