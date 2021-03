Endine "Selgeltnägijate tuleproovi" saatejuht võitleb elu nimel: mul on testament juba tehtud

38-aastane Safronov märkis, et kuigi diagnoos on kohutav ja vähk on kaugele arenenud, ei ole ta endiselt alla andnud. Ta rõhutas, et teeb kõik endast oleneva haigusest üle saamiseks. "Mul on hea olla. Püüan inimesi õnnelikuks teha, ma ei hakka olema leinas," lisas ta.

Venemaal on staaridel tavaks kasutada tasulist erameditsiini, ent Safronov on otsustanud saada keemiaravi tavahaiglas. "Arst ütles, et on suur tõenäosus, et vähk ei taandu. Ma käin ravil tasuta, riigikliinikus. Mis vahet on, kus mulle samu ravimeid manustatakse? Ma ei arva, et on õige maksta miljoneid," ütles ta.