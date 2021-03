TISSIDENT | Koroona läbi põdenud saatejuht: kõige hullemad olid süümekad, teades, et mina olen kellelegi koroona andnud

Üks saatejuhtidest põdes koroona läbi ning kirjeldas, kuidas tema jaoks oli lisaks haigeolemisele väga raske toime tulla teadmisega, et ta on nakkust teistele inimestele edasi andnud.

Lisaks viiruse-jutule jagati kuulaja kogemusi Tinderist: lahati kolme deiti, millest üks oli väga hea, teine selline keskmine ja kolmas lausa kohutav. Samuti arutleme seksuaalsuse teemadel, mis või kes on aseksuaal ning kas madal libiido on miski, mille pärast peaks arsti juurde tormama.