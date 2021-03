Marta Laan viskab "Duubli" sketši negatiivse järelkaja üle nalja: otsin riiki, kus end põlema panna

"Marta Laan is CANCELLED! (on tühistatud - toim.)", teatab näitleja oma kontol. Lisaks uurib saatejuhi tööd proovinud Laan ka seda, kas keegi tema jälgijatest teab, mis riigis ta ennast põlema saaks panna või leidub kuskil Tallinnas selle jaoks prügikast.

"Uuest nädalast on saadaval noolemäng Marta Laane pildiga! Kingi oma lastele või vanavanematele. Saadaval ka jõulusoodustus," naljatleb ta. Samuti lisas ta story'desse ka oma emaili, et tema vihkajad sinna oma kirju saaksid saata.

Seidi Voogret parodeerinud näitlejatari peale ollakse pahased seetõttu, et kõnealuses sketšis viskab Laan nalja rannamajalise surnud isa ja psoriaasi üle. Samuti kriipis paljudel televaatajatel kõrvu see, et Laan kasutas kell 19.30 eetrisse läinud otsesaates mitmeid roppuseid.

Kui Marta suhtub asja huumoriga, siis temaga teleekraani jaganud Nele-Liis Vaiksoo võttis eile asja tõsisemalt. "Meid süüdistatakse kiusamises, kuid see, mis hetkel toimub Marta aadressil, on minu meelest kordades hullem. Marta parodeeris näitlejana inimest, omamata mingit isiklikku vaadet antud neiule. Tunnistan, et isat puudutanud lõik oleks võinud välja jääda, kuid kinnitan teile, et tegemist oli eksimusega, mitte pahatahtliku ja sihiliku rünnakuga," kirjutas Vaiksoo oma sotsiaalmeediakontol.