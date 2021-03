FOTOD | Üllatav kolmik: Brigitte Susanne Hunt veetis õhtu kurikuulsa Ron Nõmme ja mehe teise ekspruudiga

Kuna Ron Nõmmel on viimasel ajal olnud nii palju südamedaame, siis ei pruugi kõigile kohe meenuda, et möödunud aasta kevadel oli ta koos skandaalse Lauraga. Kuid suve keskpaigaks oli nende romaan juba läbi. "Lauraga ei seo mind enam midagi," ütles Ron toona, kuid nüüd selgub, et ka nemad on suutnud sõpradeks jääda.

Tundub, et Ron kasutab endiseid kallimaid oma uue riidebrändi promomiseks, sest Instagrami story'desse tehtud postitustest on näha, et naised on saanud selga tema pusad ja T-särgid. Ühes story's tuleb Brigitte välja ka julge avaldusega, et Roni kihlus Rannamaja-Meryliniga oli võlts.