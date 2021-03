FOTOD | "Issi igatseb sind!" Williami ja Kate'i lapsed tegid emadepäeva puhul varalahkunud Dianale südantsoojendavad kaardid

Kuigi varalahkunud printsessi lapselapsed ei kohtunud temaga kunagi, siis selgub kaartidele kirjutatud tekstidest, et William ja Kate on neile Dianast palju rääkinud. Näiteks kirjutas Charlotte oma kaardile: "Issi igatseb sind väga!"

Siiski leidub ka skeptikuid, kes arvavad, et kaardid Dianale on osa Cambridge'i hertsogi ja hertsoginna maineparandusest. Nimelt paljastasid printsi noorem vend Harry ja tema abikaasa Meghan eelmisel nädalal antud intervjuus Oprah'le, et kuninglikus perekonnas on veel 21. sajandil vohamas rassism.