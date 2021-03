Kas Philip saab üldse haiglavoodist enam koju? Prints on arstide hoole all olnud juba kuu aega

Kuid mõnest päevast on saanud juba kuu ning Philipist pole juba kümme päeva midagi teada antud. Loomulikult tuli vahepeal kuninglikul perekonnal tegeleda ka prints Harry ja tema abikaasa Meghani paljastava intervjuu järelkajaga, kuid nii pikk paus ametlikes teadetes on ebatavaline.

Vahepeal on Buckinghami palee andnud mõista, et nad ei anna pidevalt informatsiooni printsi tervise kohta. Siiski on kuningliku perekonna jälgijad mõistetavalt mures, sest Philip pole kunagi nii kaua järjest haiglas olnud.

Mõned vandenõuteoreetikud on Philipi osas läinud nii kaugele, et on pakutud, et prints on juba surnud, kuid oodatakse õiget momenti, millal avalikkust sellest teavitada. Nendele juttudele andis hoogu juurde ka BBC Šotimaa nädalatagune apsakas, kui eetrisse lasti klipp, mis tundus televaatajatele nagu järelehüüe Philipile.