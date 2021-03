Kohtume Sissiga (21) päeval, kui kohvikud on viimast päeva avatud. Joome smuutit ning jutustame elust ja ajast nii süvenenult, et aeg kaob märkamatult. Märkimisväärne on, et Sissi kasutab igas teises lauses sõna "tänulik". Ta ütleb, et võib tänaval kõndides tänulikkusest ka nutma puhkeda. "Et elan, et hingan, et mulle on võimalus antud – mul on hääl ja ma saan oma sõnumit jagada."

Viimastel kuudel on Sissil olnud eriline põhjus tänulik olla – tal on kallim Madis Birk (26), kellega ta on koos alates novembrist 2020.