Teleoperaator Mustafa Celik meenutab kohtumist Andrus Ansipiga: ta ütles, et helista, kui sa tuled ja...

"Läksin tema juurde, rääkisin, et mõtleme Eestisse kolida. Ta ütles, et helista, kui sa tuled, ja ma tutvustan sind oma ülemusele, misjärel andiski ta oma numbri, mõtlesin, et okei, see on käes, nüüd räägime suursaadikuga ja pärast peaministriga," rääkis ta. Nii saigi ta mõned sõnad vahetada ka toonase Eesti peaministri Andrus Ansipiga.