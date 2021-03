VIDEO | Koroonasse haigestunud Sven Soiverile kutsuti kiirabi: ma hakkasin püsti tõusma ja sinnasamasse ka kukkusin

"Eile läks olukord lausa nii hulluks, et tulid kaks skafandris meest. Umbes tund aega turgutasid mind. Hakkas see asi siis niimoodi, et ma olin magama jäänud. Üks hetk naine märkas, et ma hingeldan. Palavik oli 39 kraadi. Rinnus oli püsiv valu ning vahepeal tabasid valusööstud. Ma hakkasin püsti tõusma ja sinnasamasse ma ka kukkusin," kirjeldab Soiver. Seejärel tuli kiirabi. Mõõdeti vererõhku ja pandi kanüül. "Tilgutati erinevaid palavikualandajaid, kuigi enda arust ma joon kogu aeg ja pidevalt vett," lisab ta.

Soiver tõdeb, et hommikul avastas ta, kuidas keha oli täis kleebitud padjakesi ja ta ei mäleta sellest midagi: "Umbes tund aega nad siin minuga müttasid, leidsid, et minuga on põhimõtteliselt kõik korras. Hommikul perearst tellis vereproovid ja kopsuröntgeni. Haiglasse ei hakatud viima, sest hapnikku oli minus pigem piisavalt. Korra neile see näit ei meeldinud, aga siis nad mõõtsid uuesti."

Eelmisel reedel teatas Soiver, et terve tema perekond on haigestunud koroonasse ning tema sõnul on see justkui loterii mängimine:

"See koroona on justkui lototroni keerutamine: tsirr ja vaatad, mis sümptomid sind järgmised tund aega kimbutavad." Sven Soiveri sõnul on kõik sümptomid kõigil pereliikmetel esinenud, aga mitte kunagi korraga, vaid juhuslikult. Näiteks siis, kui vanematel on parasjagu kõrge palavik ja väsimus, on lapsel rohkelt energiat ja mängutuju, mis teeb olukorra keeruliseks. "Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus," kirjeldas Sven reedel pere seisukorda.