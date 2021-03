Silver Laas tööst koroonaosakonnas: muidugi on raske ja väsitav, sest kogu aeg on tamp taga

"Ma töötan juba mõnda aega Ida-Tallinna keskhaigla erinevate kooronaosakondade vahel. Sealt tuleb väga palju analüüse, mida on vaja viia laborisse, mina olen see inimene, kes on seal osakondade vahel. Või toon patsientide riideid, kes saavad koju," kirjeldab Laas veidi uut töökohta.

Laas ütles, et tema abikaasa töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas õendusjuhina ning ehkki ta on hetkel lapsega kodus, uuris ta kolleegidelt, kas neil on abi vaja ning nagu näha oligi vaja nn jooksupoissi. Muusik tunnistab, et koos oma bändikaaslase Joonas Mattias Sarapuuga käivad nad mõlemad 20 tundi nädalas tööl.

Kui Grete Lõbu uuris, et kas Laas on nüüd üks neist, keda haiglasse oodatakse, vastab muusik järgmiselt: "Ei. Õdesid on endiselt puudu. Ma ei ole isegi hooldaja, vaid osakonnaabiline. Sinna on kogu aeg vaja juurde professionaalselt personali, sest tööd on aina rohkem. Tänagi avatakse üks uus lisaosakond."

Silver tunnistas, et haiglapersonalil on väga palju tööd, kuid teda võeti väga soojalt vastu. Muuhulgas tunnistab ta, et pole varem elus teinudki tööd niimoodi, et ta on lausa ametlikult vormistatud. "Alati kui on ühine vaenlane, siis see ühendab inimesi. Muidugi on raske ja väsitav, sest koguaeg on selline tamp taga," lisab ta.

Lõbu uuris Laasilt ka seda, et kas ta ei karda nakatuda koroonasse, mispeale vastas ta: "Seal majas on kõik nii läbi mõeldud. Ma arvan, et see tõenäosus haigust mujalt saada, on suurem."

Muuhulgas tunnistas Laas haiglas töötades: "On tekkinud mõtteid, et äkki peaks midagi muud õppima ja omandama. Eriti õhtuti tekivad mõtted, et kas nüüd ongi nii."