Stand-up koomik Seidi ja Ada solvumisest: mulle isiklikult on see probleem võõras

"Kui sa tahad teha midagi, mis on karm või piiri peal, siis sa lihtsalt pead tegema parema nalja selle jaoks. Naer ei ole selline asi, et sa mõtled läbi ja nüüd ma otsustan naerda. See tuleb kohe. Ja kui see nali suudab sind naerma ajada, siis sa annad andeks, et see oli piiri peal. Samas kui see oli piiri peal ning ei aja naerma, siis see on piinlik," räägib koomik Ardo Asperk. Ta lisab, et on aastaid teinud show'sid Comedy Estoniaga ning kunagi ei ole olnud seda probleemi, kus keegi oleks tulnud ja öelnud, et see solvas teda.