HÄÄLETA | Aita eestlane võidule! Elektroonilise muusika artist Hellove osaleb rahvusvahelisel laulukirjutajate konkursil

Hellove ja Lev Urbel on EDM kategoorias võistlustules artistidega nagu Wiz Khalifa, Golden Features, Nevve ja Kwesi. Eestist pärit Hellove on juba varasemast tuntud loominguline tegija, kes jõudis 2019. aastal ka Eesti Laulu konkursi finaali. Tema hiljutine sisenemine tantsumuusika sfääri on leidnud tugeva nähtava toetuse, sest debüütsingel „Lie” muljetavaldavad numbrid on kogunenud vaid poole kuuga.