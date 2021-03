Helena Klaar paljastas, kui suur summa pani teda OnlyFansiga liituma

"Miks sa selle konto ikkagi tegid? Kas see on seotud mingisuguse võla maksmisega?" uurib Talivee Helenalt.

"Ma teadsin, et mul tuleb ühest asutusest arve suuruses 500-700 eurot. Aga ükspäev tuli arve hoopis 2000 eurot, mille pidin maksma kümne päeva jooksul. Siis ma veidi rääkisin, et nende viga ka, ning palusin selle summa teha inimlikuks. Minu õnneks läks see summa 600 peale. Aga kuna ma olen töötu, siis ma teadsin, et 2000 eurot ma Instagramis kohe kindlasti ei teeni," lausub Klaar.