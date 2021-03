Raimond Kaljulaid koroonaviirusest: põdesime nii mina, abikaasa kui ka meie kaheksakuune laps

Pisitütrel oli väike palavik. "Üleüldiselt saad aru, et ta ei tunne ennast väga hästi. Kaheksakuune ei saa midagi öelda ka, lihtsalt näed, et ta on selline kurb ja tal on paha olla," rääkis ta.

Raimondi sõnul ei tundu koroonaviirus nagu tavaline haigus. "Sa ikka kohe tunned, et see on tõsine asi. Kui halb see enesetunne on või kui nõrk sa oled sellel ajal. Ausalt öeldes ma ei kujutagi ette, kui mu pisitütrel oleks olnud sama halb kui mul," ütles Raimond.