Vene Teatri direktor Margus Allikmaa: kaalumisel on tõepoolest variant teatrite uksed alles mais avada

"Publik ju tajus ka, et neid on poole vähem saalis, ja tajus ka seda, et näitlejale tuleb tagasisidet pisut tugevamini anda kui muidu," kirjeldab Vene Teatri ja Eesti Etendusasutuste Liidu juht Margus Allikmaa olukorda, mil teatrisaali sai lubada vaid poole publikust.