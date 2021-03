Jüri Pootsmanni hittsingel "Magus melanhoolia" jätkab võidukäiku digitabelites

"Olen väga õnnelik Eesti Laulu tulemuse üle ja eriti õnnelik selle üle, et see, küllaltki alternatiivse suunitlusega lugu nii paljudeni jõudnud on,” rõõmustab Jüri. “Usun, et ilma Eesti Laulu ja minu supertiimi tööta ei oleks seda kindlasti nii suurelt juhtunud," märgib ta.

"Magus melanhoolia" on viinud Jüri esimesele positsioonile Eesti Spotify nädalatabelis. Sellele saavutusele on lähedale jõudnud tema 2015. aastal ilmunud debüütsingel "Torm", mis hõivas esikoha päevatabelis, ning oma hiilgemomendil kolmandale kohale jõudnud "Jagatud saladus" koos Elina Borniga.

Jüri plaadifirma Universal Music Estonia esindaja Leen Kadakase sõnul on loo edu märkimisväärne ja traditsiooniliselt markeeritakse seda Spotify nädalatabeli suursaavutust kena raamiga: "Jüri on meie plaadifirma kohaliku osakonna üks viljakamaid artiste ning on suur au olnud tema kõrval seista alates Superstaarisaate võidust. "Magus melanhoolia" märgib kindlasti värsket algust talle kui artistile ning on oluliseks verstapostiks ka meie koostöös," sõnab Kadakas.

"Magus melanhoolia" autoriteks on lisaks Jürile endale kümnete hittlugude meister ja stiiliikoon Jana Hallas ning Jüri hea sõber/bändikaaslane Joonas Mattias Sarapuu. Loo produtseeris Alisky.

Jana Hallas: "Loo kirjutasime tegelikult juba paar suve tagasi. Jüriga koos ideid genereerides on alati tekkinud väga hea, võiks lausa öelda, et eufooriline energia ja head vibratsioonid. Jüri on muusiku ja lauljana n-ö naturaalne talent, kindlasti teeme edaspidigi koostööd."

Loole tegid minimalistliku ja jüriliku video kohaliku filmivaldkonna tõusvad tähed, Raul ja Romet Esko (Eskobros) ja sellel täitub YouTube keskkonnas varsti 300 000 vaatamise piir.