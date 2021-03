Tuntud tüdrukutebändi liige: ma ei näe järgmisi jõule

Sarah Harding avaldas eelmisel aastal, et tal on vähk, mis on nüüdseks üle kogu keha levinud. Ta kirjutas oma kogemustest memuaari, millest The Times avaldas väljavõtte: "Detsembris ütlesid arstid, et eesootavad jõulud jäävad mulle viimasteks. Harding ütles, et ei soovi täpset prognoosi, vaid toetust ja olla valust vaba, vahendas BBC.

Memuaaris "Hear Me Out" avaldas Harding, et ta püüab igast hetkest võtta viimast ja nautida elu veel nii kaua, kui seda talle antud on.

"Ma joon klaasi või kaks veini kogu selle aja, sest see aitab mul lõõgastuda. Ma olen staadiumis, kus ma ei tea, mitu kuud mul elada on jäänud. Kes teab, äkki ma üllatan teisi, aga nii ma seda just näen," kirjutas naine raamatus.

Sarah Harding avaldas ka, et kui ta haiglas vähi vastu ravi sai, tekkis tal sepsis. Arstid pidid ta koomasse panema ning ta hingas masinate abil.

"Isegi kui nad masina lahti ühendasid, et saanud ma korralikult rääkida. Ma sain teha vaid hääli, mis kõlasid, nagu püüaks šimpans kellegagi suhelda."

Harding tegi oma diagnoosi avalikuks möödunud aasta augustis. Tõenäoliselt oleks ta diagnoosi varem saanud, aga kui koroonaviiruse pandeemia eelmisel aastal algas, vältis ta pikalt arstile minekut. Ta otsustas siiski minna, kui olid tekkinud esimesed sümptomid.