Terviseamet: erapidude pidamine pole keelatud, aga ei ole soovitav

Pidulistele heideti ette vastutustundetut käitumist ja noortele halva eeskuju näitamist, seda eriti Zevakinile, kes lähikontaktsena ei saanud koos lavapartner Pluutoga finaalis kaasa lüüa. Artist pidi olema isolatsioonis, kuigi koroonaviiruse test oli negatiivne.

Pidulistest oli nt Ada viiruse läbi põdenud. Kui noor ei kuulu varasemate terviseprobleemide tõttu riskigruppi, siis teda ka praegu ei vaktsineerita.

Paljudes riikides on reeglite rikkumise vastu määratud trahvid. Inglismaal ja Walesis on märtsi seisuga väljastatud 32 000 trahvi. Inglismaal ja Põhja-Iirimaal algab trahv 200 naelast. Walesis ja Šotimaal 60 naelast, mis aga väheneb 30 naelale, kui see 28 päeva jooksul ära maksta, vahendas BBC.

Politseil on samuti õigus suured peod lõpetada ja määrata trahv kuni 10 000 naela. Äärmuslikel juhtudel võib kohus määrata veel karmima karistuse.

Kroonika avaldas eelmisel nädalal, et terviseametil on õigus määrata sunniraha kõigile, kes nende hinnangul rikuvad koroonaviiruse piiranguid. Viimastel andmetel (kolmapäevase seisuga) on Vabariigi Valitsuse korralduse nr 47 ehk karantiininõuete rikkumise osas alustatud 44 väärteomenetlust, millest 29 on lõpetatud ja 15 on veel pooleli.

Karantiininõudeid eirasid ka haigega koos elavad inimesed või lähikontaktsed. Vestlusega piirduti 88 juhul ja väärteomenetlus algatati 10 korral. Väärteomenetluses on tehtud 28 rahatrahvi kogusummas 5240 eurot. Füüsilistele isikutele tehtud trahvid on vahemikus 60-440 eurot.