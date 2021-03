SUUR ÜLEVAADE | Muusikat igale maitsele: Need palad võtavad omavahel mõõtu Rotterdamis toimuval Eurovisionil

Tusse Foto: Scanpix

Tänavune Eurovision on järjekorras 65. Võistlus toimub Hollandis Rotterdamis pärast riigi võitu 2019. aasta konkursil Iisraelis Tel Avivis lauluga "Arcade", mida esitas Duncan Laurence. Hollandis pidi toimuma 2020. aasta konkurss, kuid see jäi 2019.–2020. aasta koroonaviirushaiguse pandeemia tõttu ära. See on viies kord, kui Holland võõrustab Eurovisioni lauluvõistlust, viimati toimus lauluvõistlus seal 1980. aastal. Sel korral osaleb eelmise aasta 40 riiki, sealhulgas 2019. aasta konkursilt puudunud Ukraina ja Bulgaaria. Võistlusel ei osale Armeenia, Ungari ja Montenegro.