Hea või halb? Glenn Close on sama rolli eest nomineeritud nii Oscarile kui Kuldvaarikale

Oma pika karjääri jooksul on Glenn Close mitmel korral suurtele auhindadele nomineeritud, kuid tal ei ole siiamaani õnnestunud võita ei Oscarit ega Kuldvaarikat. Nüüd on ta aga mõlemale üles antud ja seda Bonnie "Mamaw" Vance rolli eest filmis "Hillbilly Elegy", kirjutas The Hollywood Reporter.

Peale Close'i kõrvaosatäitja Kuldvaarika nominatsiooni on võimalus see "võita" ka filmi režissööril Ron Howardil ja stsenaristil Vanessa Tayloril. Peale selle on "Hillbilly Elegy" nomineeritud Oscarile veel parima grimmi kategoorias.

Kuigi filmil on mitmeid nominatsioone, see kriitikutele enamasti ei meeldinud. Arvustusportaalis Rotten Tomatoes on sellele skooriks antud 25%.

Kunagi varem pole näitleja sama rolli eest esitatud mõlema, nii Oscari kui Kuldvaarika nominendiks. 2010. aastal sai Sandra Bullock halvima näitleja kuldvaarika komöödiafilmi "All about Steve" eest, kuid juba järgmisel aastal sai ta parima naispeaosatäitja Oscari filmi eest "The Blind Side".

Oscarite gala on 25. aprillil.