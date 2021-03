FOTOD | Prints Philip toimetati pärast kuu aega haiglas viibimist koju

Hertsog viibis haiglas 28 ööd, mis on olnud seni tema pikim raviasutuses olemine. Ta võeti vastu 16. veebruaril, pärast seda, kui ta oli arstile öelnud, et enesetunne on halb. Kaks nädalat hiljem viidi ta kiirabiga Londoni St. Bartholomew' haiglasse. Buckinghami paleest öeldi, et teda raviti infektsiooni vastu.