Täna esilinastub Londonis Peeter Rebase debüütmängufilm „Firebird”

Režissöör Peeter Rebane sõnab, et „Firebirdi“ ootab ees festivaliderohke suvi ja sügis. „Viimase paari nädala jooksul oleme saanud kutseid kümnetele festivalidele nii Euroopas kui ka kaugemal – filmi oodatakse linastuma Põhja-Ameerikast kuni Austraalia ja Lõuna-Aafrikani,“ rõõmustab filmi lavastaja Peeter Rebane, kelle kinnitusel käivad läbirääkimised kümmekonna festivaliga.

Kuigi Briti Filmiinstituudi korraldatav Euroopa suurim LGBTIQ+ filmifestival BFI Flare toimub sel aastal internetis, on Londoni festivalile ligipääs piiratud geoblokeeringuga. Briti publiku huvi filmi vastu on suur – „Firebirdi“ piletid müüdi välja ühe päevaga. Ees ootav tihe festivalikalender tähendab Rebase sõnul ühtlasi ka seda, et Eesti kinodesse jõuab film ilmselt alles hilissügisel.

„Firebird“ põhineb tõsielusündmustel ning selle tegevus leiab aset 70. aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. "Ma siiralt loodan, et publik vaatab seda kui ajastu-, ideoloogia- ja riigikorraülest armastuslugu ja tegu on filmiga, mis läheb inimestele hinge,“ lisas Rebane.

NSV Liidu õhuväes põimub kolme peategelase vahel ohtlik armukolmnurk. Keerulise iseloomuga ajateenija Sergey, tema sõbratar ja baasiülema sekretär Luisa ning sarmikas hävituslendur Roman kombivad sõpruse ja keelatud armastuse piire. Sergey seisab silmitsi oma minevikuga, ohtu satuvad Romani karjäär ja Luisa perekond. Kõik kolm riskivad oma vabaduse ning eludega, sest Nõukogude režiim ja KGB uurimisorganid on halastamatud.

Peaosades mängivad Tom Prior („The Theory of Everything”, „Kingsman: The Secret Service”), Oleg Zagorodnii („The Choice”, „Dzhamayka”) ja Diana Pozharskaya („The Unknown Soldier”, „Hotel Eleon”). Filmis osalevad olulistes rollides ka mitmed tuntud ja armastatud Eesti näitlejad, nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.