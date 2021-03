Ei olegi lahus: Jennifer Lopezi ja Aaron Rodriguezi lahkumineku jutud ei vastanud tõele

Lopez ja Rodriguez pidid sel nädalavahetusel eitama jutte nagu oleksid nad lahku läinud. Lopez nimetas neid kuulujutte lausa rumalateks. Ühiselt tehtud avalduses öeldi: "Kõik raportid on valed. Me töötame teatud asjade kallal." Paar ei andnud teada, kas nad on siiamaani kihlatud.

Nüüd on aga tekkinud uued kuulujutud, mis panevad Jennifer Lopezi paari laulja Lenny Kravitziga. Üheskoos peagi esilinastuvas filmis "Shotgun Wedding" mängivad Lopezi ja Kravitzi omavahelised suhted on filmivõtete ajal Dominikaani vabariigis viimasel ajal eriti soojaks muutunud.

New York Posti kohaselt said Lopez ja Kravitz omavahel kaubale, et rokilegend annab tema 13-aastasele tütrele kitarritunde, kes näitas üles armastus Kravitzi muusika vastu, tantsides laulu "Fly Away" saatel Instagramis.

Allikas ütles väljaandele: "Ta on palju parem tüüp kui A-Rod, aga ta on ka naistemees. Jennifer ütleb alati, et ta vihkab üksi olemist, aga ta peaks olema ettevaatlik."

Varasemalt on teada, et endine pesapallur A-Rod palub Lopezi, et nad töötaksid enda kihluse kallal, mis rikub praegu juuksekarva otsas. Paari vahel tekkisid probleemid, kui tekkisid kuulsused nagu oleks Rodriguez petnud Lopezi tõsielusaate "Southern Charm" osaleja Madison LeCroyga.

Allika sõnul on endine New York Yankees mängumees suutnud Lopezi veenda andmaks talle uus võimalus. "Alex veenab Jenniferi nendevahelised probleemid ära lahendada. Jennifer võttis endale aega asjade üle järele mõelda."

Mõlemad mõtlevad tõsiselt tuleviku üle ka laste pärast. Kuna lapsed on omavahel väga lähedased, siis ei soovita rutaka lahkuminekuga seda rikkuda. Kui sai avalikuks, et paar veel siiski lahku minemas pole, sõnas allikas, et Alex Rodriguez teab väga hästi, et suhe ripub juuksekarva otsas.