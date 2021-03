Kas Uku Suviste tänavuse võidulooga tõepoolest rikuti Eesti Laulu reegleid?

Eesti Laulu reegel 3.2.3 ütleb, et laulu sõnade autorite seas võib olla üks mitteresident. 3.2.6 täpsustab, et sõnade autorite seas peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanik või resident.

Uku Suviste ametlikule YouTube'i kanalile üleslaetud video juurde on märgitud, et muusika autor on Uku Suviste ning sõnade autor ameeriklane Sharon Vaughn. Sama kinnitab ka laulu inglisekeelne Vikipeedia lehekülg, samas kontekstis kirjutab sellest ka Geeniuse portaal.

Foto: Uku Suviste ametlik YouTube'i kanal

Uku on Sharoniga koostööd teinud ka varem. Nagu Uku Õhtulehele antud intervjuus ütles, oli Sharon Vaughn tema eelmise aasta võiduloo "What Love Is" sõnade autor.

Mitmes muus kohas, kaasa arvatud ERRi ametlikul Eesti Laulu lehel, pole muusika ja sõnade autorit eraldi välja toodud.

Maailma suurim Eurovisioni blogi wiwibloggs aga toob välja, et Uku ja Sharon kirjutasid laulu koos. Seda kinnitab ka ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe.

"Eesti Laul lähtub lugude puhul ametlikult esitatud andmetest, mitte Youtube'ist. "The Lucky One" loo autoritena on esitatud: muusika - Uku Suviste ja sõnad - Sharon Vaughn, Uku Suviste. Kinnituse andmete õigsuse kohta on konkursi korraldajad saanud ka Uku Suvistelt," sõnas Helemäe.