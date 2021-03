Kuulsused põgenevad koroona tõttu Eestist | Ksenia Kostina ostis Dubaisse korteri: edaspidi hakkame ilmselt kõik talved siin veetma

Erakogu

Nüüd, kui Eesti on nakkuskordaja poolest tõusnud maailmas tippu, on mitmed kuulsused otsustanud "katkuriigi" tolmu jalgelt pühkida ja ajutiselt soojale maale kolida. Suunamudija Anita Sibul on olnud Maldiividel ja Tenerifel, Mari-Leen Albers maksis 3000 eurot juurde, et jääda Egiptusesse, Reno Hekkonens põgenes Aafrikasse ning Ksenia Kostinal ja Ines Karu-Salol on suisa oma kodu soojal maal.