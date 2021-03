TV3 VIDEO | Avalikkuse ette tuli klipp sellest, kuidas Aivar Mäe ja tema süüdistaja peomeeleolus tantsivad

Möödunud suvel tuli mitu Rahvusooper Estonia naistöötajat välja väidetega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Veebruari keskel aga tühistas Harju maakohus Aivar Mäele määratud 400-eurose trahvi seksuaalse ahistamise eest. Kohus ei tuvastanud, et Mäe teod oleksid olnud kannatanu tahte vastased ja tema käitumise tagajärjeks oleks olnud kannatanu inimväärikuse alandamine.