Konkurent rikkus vanglaseinale joonistatud Banksy maali

Briti tänavakunstniku Banksy taies ilmus mahajäetud Readingi vangla seinale 1. märtsil. Juba veel enne seda, kui ta võttis maali omaks, arvati, et see kuulub talle. Maal kujutab põgenevat vangi, kes võis olla kaks aastat seal vangis veetnud kirjanik Oscar Wilde. Trükimasin, millega koos vang põgeneb, on ära soditud ning sinna peale on kirjutatud "Team Robbo", kirjutas BBC.