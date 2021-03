Demi Lovato jäi pärast üledoosi pimedaks ning kannatab selle all siiani

Pingsalt oodatud Lovato dokumentaal "Dancing with the Devil" esilinastus teisipäevaõhtul South by Southwest filmifestivalil. Film kajastab Demi Lovato tõuse ja mõõnu. Ühes osas ta avaldab, et 2018. aastal toiminud üledoos viis temalt nägemise. See oli nii hull, et ta ei näinud oma voodiäärel istuvat õde, vahendas TMZ.