Režissööri versioon "Õigluse liigast" tundub kui täiesti uus film

Zach Snyder võttis asja nüüd uuesti käsile ning lõpetas filmi enda visiooni järgi. Väljaanne Variety leiab, et uusversioon on "majesteetlik ... uus film."

Kriitik Owen Gleiberman andis sellele neli tärni viiest ning kutsus seda suursuguseks, väledaks ja süüvivaks meelelahutuseks. Ta lisas, et Snyder suutis kuulsatele tegelastele rohkem au anda kui Whedoni rutakalt kokku pandud publikusõbralik versioon.

Kuigi filmi puhul on negatiivse poole pealt välja toodud selle pikkus (kestab neli tundi), leitakse, et film haarab vaataja endasse ning see ei tundugi nii pikk.