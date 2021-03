Kolme lapse kõrvalt raadiosse hommikuäratajaks! Maris Kõrvits: kui koju jõuan, algab tõeline spordipäev

Üks esimesi kokkuleppeid Raunoga oli, et paha tuju jääb stuudioukse taha. "Eetriväliselt oleme maadelnud küsimusega, kas see ongi täna, koroonaajal kõik, mida elul pakkuda on? Lähed hommikul tööle, siis lõuna ajal teed kodus diivanil uinaku? Kulged päevas ja juba ongi õhtu. Minul muidugi seda probleemi ei ole, sest käin tööl laste uneajal. Kui koju jõuan, algab tõeline spordipäev," tögab ta head kolleegi.