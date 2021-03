Endisest inglise tippjalgpallurist Frank Lampardist sai neljakordne isa

Frank ja Christine Lampard võtsid aega, et uut ilmakodanikku, pisipoeg Frederick George Lampardi maailmale näidata. Frederick on paari teine ühine lapse ning Lampardi esimene poeg.

2018. aastal said nad Patricia Charlotte'i vanemateks. Lampardil on eelmisest suhtest hispaanlannast modelli Elen Rivasega kaks tütart - Luna (sündinud 2005) ja Isla (2007).

Pärast poja sündi kommenteeris Franki ja Christine'i ühine sõber The Sunile: "Nad on poja sünni üle ääretult rõõmsad. Tema nimi on Frederick George, aga teda hakatakse kutsuma Freddie'iks. Pere on nüüd kõik ühiselt kodus ning elab suures õnnemullis."