Piers Morgan võib peagi teleekraanile naasta, aga kümnest miljonist jääb talle väheks

55-aastane Piers Morgan pidi jätma hüvasti hommikuprogrammi tööga saates "Good Morning Britain", sest väljendas avalikult, et ei usu Meghan Markle'i väiteid nagu tal oleksid olnud enesetapu mõtted, kirjutas The Sun.

Aga Morganil kosilastest puudu ei jää ning juba praegu käib mitme osapoole vahel konkurents, et britt enda ridadesse tuua. The Mirror kirjutas, et Morgani allkirja üle konkureerivad väljaanded nii USAs kui UKs.

Telekanali allika ütles väljaandele: "Talle on tehtud miljonite naelte suuruseid pakkumisi. Ta tegi GMBst hiti, paistab, et kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Inimestele meeldib tema ausus. Isegi inimesed, kellele ta ei meeldi, ei saa temast küllalt. Mõned pakkumised on küündinud ka kümnele miljonile naelale, nii et paistab, et ta saab valida ükskõik, mis summa."

Kuulujuttude tekkimisel läks Morgan Twitterisse, et asja kohta oma arvamus öelda. Ta jagas The Suni artiklit, mille pealkirjas spekuleeriti tema aastapalga osas. "Ainult kümme?" küsis Morgan, vihjates, et kümme miljonit aastas jääb tema jaoks väheks.

Piers Morgan on ameeriklastele tuttav näiteks talendisaate "America's Got Talent" kohtunikuna ning CNNis oli tal kolm aastat oma saade, enne kui see lõpetati.