2,7 miljardi USA dollari suurune netoväärtus, kuus kodu maailma erinurkades ja omanimeline meediaimpeerium näitavad Oprahi majanduslikku edukust. Kuid naise tõeliseks edulooks on see, et aastatega on ta loonud endale usaldusväärse imago, mis on teinud temast ühe armastatuima avaliku elu tegelase USAs. Teda usaldavad nii tavakodanikud kui ka maailmakuulsad staarid.

Kuid omanimelise jutusaatega tuntuks saanud Oprah on viimastel aastatel olnud pigem tagaplaanil. Millega ta tegeleb ning millised on tema šansid tulevikus USA presidendiks saada?