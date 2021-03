Nagu kaks tilka vett: Liisi Eesmaa kostüümide koopiad Venemaa maskisaates!

„Olen väga üllatunud, sest tegemist on otsast lõpuni minu ideedega – tegelaste arendus nii idee kui ka visuaali tasandil. Ka värvilahendused on üks-ühele minu teoste pealt võetud. Samuti Jonnipunni vorm, tema rohelised silmad, tähekesed krael ja kogu maski ilme on eksimatult sama,” on Liisi tähelepanust meelitatud. Jäljendatud tegelased on Liisile siiski ka harjumatud, tema arvates on seal veel arenemisruumi: "Minu silmale olid need koopiad veidi kohmakad maskotid, lõvi näo- ja kehaproportsioonid võiksid kindlasti paremad olla. Koopia jääb ikkagi koopiaks."

See on rahvusvaheline formaat ja seega võivad teised maad oma saates ka juba tehtud kostüümidest šnitti võtta. „Formaatidega käivad kaasas võimalused teistes riikides varem tehtut kasutada – Vene versioon kopeeris palju ka näiteks USA originaalkostüüme. Eesti versioonis ühtegi teise maa koopiat me kasutada ei tahtnud, sest Liisi Eesmaa plahvatuslikud mõtted väärisid kõik teostamist. Muidugi on see uhke värk, et nii suurel telemaal ja võimsas produktsioonis peetakse Eestis loodud kostüüme kopeerimise vääriliseks,” kommenteerib „Maskis laulja” peaprodutsent Kaupo Karelson.

Venemaa Roosa Pantri esituses on isegi meie Lõvi Lady Gaga laulu lavastust veidi jäljendatud. Aga seda, et Liisi tehtud „Maskis laulja“ kostüüme on väljaspool Eestit hinnatud, teadsid maskisaate tegijad varemgi – Eesti saadete senise kahe hooaja kostüüme on kasutanud ka Läti, kus seal aastal on loodud ka mõned lisategelased.