FOTO | Nunnumeeter laes! Evelin Samueli pere täienes

"Koera võtmine ei saa kindlasti olla moeasi," leiab Evelin. "Oleme koera peale mõelnud juba kaua. Aga otsustasime oodata, kuni tütar Marta on suurem ning elame ehk majas. On hea, kui lapsed kasvavad koos loomadega. Nüüd on tingimused täidetud ning meil on Rosin, emane siledakarvaline retriiver, eriliselt energilise loomuga, aga ka kiire õppija. Äärmiselt seltsiv ning sobib lastega perre."