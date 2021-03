Lavastaja Hendrik Toompere jättis armastatud pereliikmega hüvasti: sa oled alati mu juures olnud

Hendrik Toompere meenutas Facebookis, kuidas tore kass teda rasketel aegadel aitas ja tema jaoks olemas oli. "Ei teagi kust alustada. Sa oled alati mu juures olnud. Ma mäletan, kui tõin su õuelt, sest puuriida seest, kui oled väike, nii pisuke, et pihku mahtusid. Oli teil seal mingi perekondlik segadus."

"Nagu ikka mängisid sa mu lastega. Aga ma hoidsin sind väga, ei lasknud sabast rebida. Sa oled alati tulnud mu juurde, kui on etendus lõppenud ja tuled ja istud ja vajutad end mu külge. Mind on see mõnikord häirinud, aga sa ei ole sellest kunagi suurt numbrit teinud, vaid ikka tiiruga otse mu juurde tagasi tulnud."