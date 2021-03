Selle asemel, et elada oma vanemate üle miljardi USA dollari suuruse rahakoti peal, on Blue Ivy hakanud endale ise meelelahutusäris nime tegema.

Vaid kaks kuud tagasi üheksandat sünnipäeva tähistanud preili on hakanud ise muusikat tegema, osalenud oma ema mitmes muusikavideos ja saanud moeikooniks, kes on teinud ka modellitööd. Pole ime, et Beyonce ja Jay-Z patenteerisid Blue Ivy nime juba enne tütre sündi. Sel nädalal võitis tüdruk ka oma esimese Grammy...