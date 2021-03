Anita Sibula sõnul kohustub mees maksma õhtusöögi eest: halloo, naised, see on elementaarne!

“Ma olen deitinud väga erinevate inimestega, kes on rohkem, kes vähem tuntud, aga on oma elus ikka väga, väga palju saavutanud ja mitte kordagi ei ole olnud kunagi küsimustki, kes õhtusöögi eest maksab. See on nii elementaarne,” arvab ta. “Vahepeal paneb see mind ennastki imestama, et halloo, naised, see on elementaarne, me ei peaks siin vaidlemagi!”