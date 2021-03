Gayle King: prints Harry ja Meghan oleksid prints Philipi surma puhul skandaalse intervjuu edasi lükanud

"Noh, et teate, nad olid selle intervjuu teinud juba enne, kui prints Philip haiglasse läks," ütles King. "Kui temaga oleks juhtunud midagi, hoidku jumal, poleks intervjuu sel konkreetsel hetkel tehtud. Kuid intervjuu tehti ja see kavandati enne, kui ta haiglasse läks. Kuid paljud inimesed on selle küsimuse tõstatanud."

Sussexi hertsogi ja hertsoginna otsust rääkida avalikult enda kogemusest kuningakojas ja kuninglikest rollidest taandumisest kommenteerib King järgmiselt: "Arvan, et Harry ja Meghan on mõlemad kolme aastaga nii palju läbi elanud ja nad on tõesti proovinud seda eraviisiliselt lahendada. Nad on tõesti proovinud abi saada ja miski pole töötanud."